Kabinett Kabinett berät mit Kommunalpolitik Masterplan Südwestsachsen

Rochlitz (dpa/sn) - Der Masterplan Südwestsachsen zum Strukturwandel in der Region nimmt Formen an. Bei einer auswärtigen Kabinettssitzung beriet die sächsische Regierung mit Kommunalpolitikerin auf Schloss Rochlitz über weitere Schritte. Allen Bürgermeistern im Land sei wichtig, dass Südwestsachsen als industrielles Herz des Freistaates gut durch die Transformation kommt, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Anschluss. Wichtig sei die Transformation von Wissen. Die Region Südwestsachsen sei gesegnet mit vielen wissenschaftlichen Einrichtungen.