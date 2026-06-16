Kabinett Kabinett berät mit Kommunalpolitik Masterplan Südwestsachsen

"Die Region Südwestsachsen befindet sich auf einem guten und klar strukturierten Weg, der durch eine starke Industrie, hervorragende Fachkräfte und eine leistungsfähige Wissenschaftslandschaft ermöglicht wird", schätzte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) ein. Sie geht davon aus, dass die Region gestärkt aus dem Wandel hervorgeht. "Denn die besten Ideen, dem Wandel in der Automobil- und Zulieferindustrie zu begegnen, entstehen dort, wo die Veränderungen unmittelbar spürbar sind: in den Unternehmen, Kommunen, Forschungseinrichtungen und bei den Menschen vor Ort."