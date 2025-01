München (dpa/lby) - In Bayern gibt es laut Innenminister Joachim Herrmann keine Pläne für eine landesweite Einführung von Tempo 30 in Innenstädten oder anderen geschlossenen Ortschaften. Es gebe weder in Bayern noch in anderen Ländern Absichten, zu einer einheitlichen Temporegelung für alle Innenstädte oder dergleichen zu kommen, sagte der CSU-Politiker nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.