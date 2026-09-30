Kabinett Härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Ärzte

Berlin - Angriffe auf Busfahrer, Zugbegleiter und Beschäftigte anderer dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen sollen künftig härter bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, über den das Kabinett an diesem Mittwoch beraten will. "Wer unser Land am Laufen hält, verdient unseren Schutz", betont Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Übergriffe auf
Einsatzkräfte bei Polizei und Feuerwehr, Beschäftigte im Nahverkehr, in Kliniken und Praxen nähmen zu. Deshalb sei es wichtig, jetzt das Signal zu senden, dass diese Gewalt nicht unbeantwortet bleibe.