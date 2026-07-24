Kabinett Ein Verkehrsminister auf Abruf

Al-Wazir sagt mit Blick auf Merz und die Schnieder-Nachfolge: "Solange das Grundproblem nicht gelöst ist, kann er ernennen, wen er will: Trotz 500-Milliarden-Sondervermögen ist zu wenig Geld für die Verkehrsinfrastruktur da, weil gleichzeitig der Verkehrsetat halbiert worden ist und das Geld eben nicht zusätzlich investiert wird. Daran kann ein neuer Verkehrsminister nichts ändern, solange Kanzler und Vizekanzler diesen Grundfehler nicht korrigieren." EVG-Chef Burkert sagt: "Merz muss jetzt schnell einen tatkräftigen Ersatz für Schnieder auftreiben, sonst gehen die Probleme der Bahn ab jetzt auch auf sein Konto."

Um welche Reformen es noch geht

Auf den neuen Minister warten weitere unerledigte Aufgaben. Da ist zum einen eine große Reform des Trassenpreis-Systems. Trassenpreise, auch Schienenmaut genannt, sind Gebühren für die Nutzung des Schienennetzes. Die Verkehrsbranche fordert Entlastungen, die Länder eine finanzielle Kompensation von Mehrbelastungen - damit nicht Verkehren auf der Schiene abbestellt werden müssen. Der neue Verkehrsminister wird auch in diesem Punkt mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) um mehr Geld verhandeln müssen. Noch nicht in trockenen Tüchern ist auch eine Führerschein-Reform, damit der Führerschein bezahlbarer wird.