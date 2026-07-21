Kabinett: Bis Jahresende soll Krankenhauslandschaft neu gestaltet sein

München (dpa/lby) - Bis zum Jahresende soll die Neuzuweisung der Leistungsangebote aller Krankenhäuser in Bayern abgeschlossen sein. "Der Medizinische Dienst Bayern hat die interne Prüfung der rund 3.400 Anträge der Kliniken nunmehr fast abgeschlossen. Auf der Grundlage der finalisierten Gutachten wird Bayerns Gesundheitsministerium ab Herbst die Zuweisungsentscheidungen treffen", teilte die Staatskanzlei nach einer Sitzung des Kabinetts in München mit. Bayernweit gebe es derzeit 258 allgemeine Klinikstandorte.