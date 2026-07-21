Kabinett: Bis Jahresende soll Krankenhauslandschaft neu gestaltet sein

"Kommen jetzt in die heiße Phase"

"Wir kommen als Planungsbehörde jetzt in die heiße Phase", betonte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Es sei eine schwierige Lage für die Krankenhäuser, nun gelte es, die sogenannten Leistungsgruppen zu verteilen, also die Frage, welche medizinischen Leistungen künftig wo angeboten werden. Die Krankenhäuser würden im August ihre Gutachten erhalten, in der Folge würden dann die Leistungsgruppen zugeteilt. Der Prozess werde aber auch nach dem Jahresende weitergehen, sagte Gerlach.