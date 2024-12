Kabinett billigt Vorschlag: Altersgrenze von 65 Jahren bei der Feuerwehr soll fallen

München (dpa/lby) - Für Einsatzkräfte der mehr als 7.000 Freiwilligen Feuerwehren in Bayern soll die Altersgrenze von 65 Jahren für den aktiven Dienst fallen. Das bayerische Kabinett billigte einen Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann, wonach die Altersgrenze künftig flexibel an das jeweilige Rentenalter angepasst werden soll. In begründeten Ausnahmefällen soll die Altersgrenze auch um bis zu drei Jahre verschoben werden können.