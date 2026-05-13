Gesetz von 1982 wird generell überarbeitet

Das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), das die Zusammenarbeit deutscher Strafverfolgungsbehörden und Gerichte mit ausländischen Stellen regelt, soll mit dem Entwurf auch generell überarbeitet werden. Neue Regelungen sind etwa auch für die grenzüberschreitende Beweiserhebung vorgesehen. Laut Gesetzentwurf geht es insgesamt "um die zur Umsetzung neuer EU-Rechtsakte so wie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichts zwingend zu ändernden Bereiche des IRG" sowie um eine umfassende Modernisierung des aus dem Jahr 1982 stammenden Gesetzes.