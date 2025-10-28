Kabinett: Bayern will schnellen sechsstreifigen Ausbau der A8 bei Ulm

Augsburg - Die bayerische Staatsregierung setzt auf einen möglichst schnellen Ausbau der A8 zwischen Ulm-West und dem Kreuz Ulm/Elchingen. Das Projekt habe "Top-Priorität", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in Augsburg. Die Autobahn GmbH des Bundes sei nun gefordert, zeitnah den sechsstreifigen Ausbau umzusetzen. Große Teile Schwabens seien ländlicher Raum, gerade dort werde das Auto noch lange das wichtigste Verkehrsmittel bleiben, hieß es von der Staatskanzlei.