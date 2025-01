Bund soll mehr Planungskosten übernehmen

Zudem müsse der Bund laut Antrag die tatsächlichen Planungskosten der Projekte als zuwendungsfähige Kosten anerkennen. "Die bisherige Planungskostenpauschale ist nicht mehr auskömmlich. Die Differenzen können nicht länger von den Ländern oder Kommunen getragen werden", betonte die Staatskanzlei in München. Außerdem müsse der Fördersatz für Vorhaben zur Verwirklichung des Deutschlandtaktes, soweit diese nicht aus dem Bedarfsplan des Bundes finanziert werden, auf bis zu 90 Prozent der jeweils zuwendungsfähigen Kosten angehoben werden. So könnte der Bund das Interesse an der vorrangigen Umsetzung dieser Maßnahmen erhöhen.