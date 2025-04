Viele neue Studiengänge

Herrmann hob hervor, dass die Attraktivität der bayerischen Hochschullandschaft auch durch eine Vielzahl neuer Studiengänge erhöht werde. Als Beispiele nannte er etwa einen berufsbegleitenden Master "Advanced Health Care" an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, den Masterstudiengang "Digitalisation and Sustainability in Material Science and Engineering" an der Uni Bayreuth oder den "Masterstudiengang Visual, Computing and Artificial Intelligence" an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg.