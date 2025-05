Zuständigkeit zunächst auf zwei Sachgebiete beschränkt

Die dortigen Richterinnen und Richter am Commercial Court seien zunächst aber nur für zwei Sachgebiete zuständig, hieß es weiter. Streitigkeiten in einer Lieferkette, also zwischen dem Hersteller eines Produkts und einem unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer oder zwischen den Zulieferern untereinander, sowie bei bestimmten Streitigkeiten zwischen einer Gesellschaft und Mitgliedern ihres Leitungsorgans oder Aufsichtsrats.