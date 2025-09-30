Kabinett Arendt und Strauß bekommen letzte freie Plätze in Walhalla

Franz Josef Strauß, 1915 in München geboren, gilt als Vater des modernen Bayern und als eine der prägenden politischen Persönlichkeiten der jüngeren Vergangenheit: Von der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod 1988 war er in zentralen Ämtern – als Landrat von Schongau, Bundestagsabgeordneter, Bundesminister und Bayerischer Ministerpräsident – an vielen wichtigen Weichenstellungen der deutschen Nachkriegsgeschichte führend beteiligt. Allerdings fing sich Strauß wegen seines Politikstils und seiner oft deutlichen Wortwahl auch häufig Kritik ein. Unter anderem werden ihm Vetternwirtschaft und Klientelpolitik vorgeworfen.