Starnberg (dpa/lby) - Als Reaktion auf die häufigeren Hitzewellen will der Freistaat Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden stärker fördern. Man erhöhe die Förderfähigkeit für Klimaanlagen, beispielsweise in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einer Kabinettssitzung auf der MS Starnberg auf dem Starnberger See. Zugleich bekräftigte er die Pläne für große Wasserleitungen vom Süden in den Norden Bayerns.
Kabinett am Starnberger See Söder: Klimaanlagen werden stärker gefördert
dpa 28.07.2026 - 12:10 Uhr