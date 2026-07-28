"Bayern ist Wasserland und soll es auch bleiben", sagte Söder. Durch den Klimawandel gebe es aber große Herausforderungen. "In manchen Zeiten gibt es Hochwasser und dann auch wieder Niedrigwasser." Derzeit erlebe man eine der längsten Hitzewellen sowie sehr niedrige Pegelstände, beim Grundwasser und auch in den Seen. Darauf müsse und wolle man reagieren - etwa durch die Optimierung von Wasserleitungen und mit einer "Megaleitung" durch ganz Bayern, um die Wasserversorgung zu sichern.