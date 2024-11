Kabelhersteller: Nach Brand: Pfisterer verlagert Produktion nach Tschechien

Wunsiedel (dpa/lby) - Nach einem verheerenden Großbrand in einer Fabrik in Oberfranken will der Kabelhersteller Pfisterer seine Produktion dauerhaft nach Tschechien verlagern. Betroffen seien etwa 90 Beschäftigte aus Produktion und produktionsnahen Bereichen, teilte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Nachdem die Produktionshalle in Wunsiedel im September aus unklaren Gründen abgebrannt war, hatte Pfisterer eine Notproduktion am tschechischen Unternehmensstandort Kadaň eingerichtet.