Ist Ihr Staubsauger wirklich tot – oder hat er nur den Draht zu Ihnen verloren? Hinter dem großen Schweigen kann ein kleiner Defekt stecken: ein beschädigtes Kabel, ein kaputter Schalter. Ärgerlich, aber noch kein Grund, gleich das ganze Gerät abzuschreiben. Ein Kabelbruch muss schließlich kein Trennungsgrund sein. Welche Fehler dahinterstecken können, zeigt die Übersicht mit zehn Beispielen.