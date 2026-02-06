Kabarettistin: Monika Gruber mit provokanten Äußerungen

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einer auch für ihre Verhältnisse deftigen Wortwahl schießt Kabarettistin Monika Gruber (54) gegen Vertreter ihrer Branche. Die Szene positioniere sich "sehr einseitig in den Reihen der woken und vermeintlich überkorrekten Zeitgeistnutten, die bei jeder Demo gegen Israel in der ersten Reihe mitmarschieren, bei islamistischen Anschlägen oder Massenmorden durch das iranische Regime aber die Klappe halten, weil es nicht in ihre Weltanschauung passt", sagte sie im Interview dem Verlag Nürnberger Presse.