Ingolstadt - Der Kabarettist Günter Grünwald hadert nicht mit seinem Rücktritt von großen Kabarett-Tourneen. Es sei seine Überzeugung, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, sagte er wenige Stunden vor dem letzten Auftritt mit seinem aktuellen Programm am Dienstagabend in Ingolstadt. "Es fühlt sich immer noch gut und vollkommen richtig an", meinte der 68-Jährige.