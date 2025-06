Jonas Greiner zog am Samstagabend im ausverkauftem Simson-Saal des CCS mit seinem Solo-Programm „Greiner für Alle“ das Suhler Publikum in seinen Bann und sorgte für beste Unterhaltung und einen äußerst kurzweiligen Abend, prall gefüllt mit hintergründigem Humor und präzisen Pointen. Wir erwischten den Kabarettisten aus Lauscha am Rande seines Auftritts für ein Interview: