Wenn sich Comedian Jonas Greiner ankündigt, sind die Säle gut gefüllt. Der scharfsinnige Humor des Lauschaers begeistert das Publikum live auf kleinen und großen Bühnen ebenso wie bei zahlreichen Fernsehauftritten, etwa bei Olaf Schubert im Quatsch Comedy Club oder zuletzt bei Dieter Nuhr. Und selbst auf hoher See ist man vor Jonas Greiner nicht unbedingt sicher, denn hin und wieder tritt er mit Auszügen seines Programms auch auf Kreuzfahrtschiffen auf. Wir haben den Lauschaer im Schneechaos auf der Landstraße abgefangen und in ein Gespräch verwickelt.