 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Wenn Herkules die Keule rausholt

Kabarett Wenn Herkules die Keule rausholt

Peter Müller

Mit ihrem Kabarett-Theater „Generation XY ungelöst“ begeisterten Johanna Mucha und Mario Grünewald das kritische Publikum.

Kabarett: Wenn Herkules die Keule rausholt
1
Mario Grünewald spielt als „Uwe“ die geduldige und anpassungswillige Generation Ü 60. Foto: Peter Müller

Wenn in einer Kabarettkomödie „Herkules“ seine Keule rausholt, dann geschieht das, wie in diesem Fall, äußerst feinsinnig, mit viel männlichem Charme und weiblichem Eigensinn. Voller deftig direkter Späße und vor allem viel sprachgewandtem Witz und politischem Hintersinn streiten die Generationen um ihre Kompetenzvorherrschaft im Leben. Der Zuschauer wird direkt mit einer emanzipierten jungen Chaotin Jana konfrontiert, die zwar die Umwelt liebt, aber nicht die Ordnung in den eigenen vier Wänden oder in ihrer Lebensplanung. Sie erwartet mit der lauten Musik von „My Generation“ auf den Ohren ihren Gastgeber, ihren väterlichen Freund Uwe, zurück, der ihr vorübergehend Asyl gewährt hat, nachdem sie wieder einmal aus einer WG geflogen war.

Nach der Werbung weiterlesen

Johanna Mucha verkörpert als Jana die junge Generation Foto: Peter Müller

Mit seiner Rückkehr war der folgende Konfliktstoff der Notgemeinschaft für eine turbulente Komödie vorgegeben. Der Generationenkonflikt, von A bis Z ungelöst, der in einer heftigen Zweipersonenschlacht mündet. Analysen und Vorurteile von beiden Seiten prallen auf einander. Dabei ging es von vornherein um Werte der jeweils eigenen Generation. So will Jana sich nicht an die getroffene Vereinbarung halten, wieder auszuziehen. Er möchte, dass sie seine Wohnung verlässt. Es werden alle Themen zu Alt und Jung, Berufswahl und moderne Technik, Ehe und Scheidung, Männer und Frauen, gesellschaftliche Werte und Politik angesprochen.

Alle einzelnen pointenreich Themen und Standpunkte werden von Jana oder Uwe, oder im Duo beider Protagonisten, in geschliffenen höchst amüsanten Chansons überhöht präsentiert. Der Song zum „Handy“ als Manifest für eine Webseite „Arschderwelt.de“ ist zu hören. Jana bittet in diesem Song, in dem sie ihre religiöse Bindung an ihr Handy einsieht, „Holt mich hier raus“. Eine Dame aus dem Publikum versuchte das auch spontan. Es folgt das Plädoyer gegen die Patriarchen, „wichtige Männer“ im Duett, in dem sich beide einig sind: „Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen“.

Unsitten der Jugend anprangert

Während Uwe alle Unsitten und Angewohnheiten der Jugend anprangert, wie: Verweichlichung, mangelnde Bildung, keine Lernbereitschaft aus Erfahrungen. Sie greifen für alle Probleme auf Lösungen in manipulativen Shows, social Media, Tutorials und Chatforen zurück, ohne sich dabei für das alltägliche Leben fit zu machen. Dagegen setzt Jana die Kritik über die Vertreter der 80er Jahre als neue, hyperaktive Best-Ager, die zur Ü-80-Party einladen, an. „Lieber durchgefeiert als durchgelegen; die Alten sind nicht tot … zu kriegen“.

Die beiden Kontrahenten mögen sich trotz ihrer Gegensätzlichkeit. Nachdem Uwe seine Wut gegen Plattitüden wie „Die Chinesen sind’s gewesen“ losgeworden war, vertragen sich beide unter dem Motto: Die Geschichte ist keine Abfolge von Kriegen, sondern von Sternstunden der Menschheit, machen wir’s wie die Bonobos, „Friedenschaffen wie die Affen“; mit Gruppensex, so gewinnt „Hart aber fair!“ eine neue Bedeutung.

Unglaubliche Spielfreude

Die beiden Akteure Johanna Mucha und Mario Grünewald überzeugten mit ihrer unglaublichen Spielfreude, ihrem ansteckenden Sinn für die Nuancen der Sprache, der humorvollen Szenenkomik und satirischen Kommentaren. Sie präsentierten den Theaterspaß, den Autor Michael Frowin mit Hilfe von Philipp Schaller dramatisiert haben, in frecher, deftiger Sprache und grenzenloser Offenherzigkeit. Johanna Mucha, ein frisches Ensemblemitglied aus Wien, die selbst von sich sagt: „Ich bin definitiv keine Frau, die man als normal bezeichnen würde!“, sowie der Dresdener Publikumsliebling Mario Grünewald begeisterten das Sonneberger Publikum im sehr gut besuchten Saal des Gesellschaftshauses mit ihrem authentischen Charakterspiel. Johanna Mucha sorgte zusätzlich mit einer ironisierten Arie als ausgebildete Sängerin für Aufsehen. Dabei wurde auch Thomas Wand als Pianist und Songschreiber besonders gewürdigt. Regie führte Matthias Nagatis, der das Skript von Michael Frowin und seinen Mitarbeitern Johannes Rehmann, Philipp Schaller genial umsetzte. Wesentlich Anteil am Erfolg des Stücks hatten die Songs von Thomas Wand, mit Zusätzen von Martina Brandl, Frowin & Kilian, Axel Pätz, Falk Plücker, Tom van Hasselt, Michael Krebs und Til Ritter.

Das Theater bot Kabarett vom Feinsten. Entsprechend überwältigend war auch der Beifall für die beiden Künstler und ihre Darbietung, bei der das politisch aggressive Kabarett nicht zu kurz kam.