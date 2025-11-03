Kabarett: Wenn Herkules die Keule rausholt

Unglaubliche Spielfreude

Die beiden Akteure Johanna Mucha und Mario Grünewald überzeugten mit ihrer unglaublichen Spielfreude, ihrem ansteckenden Sinn für die Nuancen der Sprache, der humorvollen Szenenkomik und satirischen Kommentaren. Sie präsentierten den Theaterspaß, den Autor Michael Frowin mit Hilfe von Philipp Schaller dramatisiert haben, in frecher, deftiger Sprache und grenzenloser Offenherzigkeit. Johanna Mucha, ein frisches Ensemblemitglied aus Wien, die selbst von sich sagt: „Ich bin definitiv keine Frau, die man als normal bezeichnen würde!“, sowie der Dresdener Publikumsliebling Mario Grünewald begeisterten das Sonneberger Publikum im sehr gut besuchten Saal des Gesellschaftshauses mit ihrem authentischen Charakterspiel. Johanna Mucha sorgte zusätzlich mit einer ironisierten Arie als ausgebildete Sängerin für Aufsehen. Dabei wurde auch Thomas Wand als Pianist und Songschreiber besonders gewürdigt. Regie führte Matthias Nagatis, der das Skript von Michael Frowin und seinen Mitarbeitern Johannes Rehmann, Philipp Schaller genial umsetzte. Wesentlich Anteil am Erfolg des Stücks hatten die Songs von Thomas Wand, mit Zusätzen von Martina Brandl, Frowin & Kilian, Axel Pätz, Falk Plücker, Tom van Hasselt, Michael Krebs und Til Ritter.