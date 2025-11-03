Kabarett: Wenn Herkules die Keule rausholt

Wenn in einer Kabarettkomödie „Herkules“ seine Keule rausholt, dann geschieht das, wie in diesem Fall, äußerst feinsinnig, mit viel männlichem Charme und weiblichem Eigensinn. Voller deftig direkter Späße und vor allem viel sprachgewandtem Witz und politischem Hintersinn streiten die Generationen um ihre Kompetenzvorherrschaft im Leben. Der Zuschauer wird direkt mit einer emanzipierten jungen Chaotin Jana konfrontiert, die zwar die Umwelt liebt, aber nicht die Ordnung in den eigenen vier Wänden oder in ihrer Lebensplanung. Sie erwartet mit der lauten Musik von „My Generation“ auf den Ohren ihren Gastgeber, ihren väterlichen Freund Uwe, zurück, der ihr vorübergehend Asyl gewährt hat, nachdem sie wieder einmal aus einer WG geflogen war.