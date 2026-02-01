Auch wenn es das Weimarer Kabarett erst seit reichlich zwei Jahren gibt – Bernard Liebermann und Thierry Gelloz als kabarettistische Newcomer zu bezeichnen, wäre nicht ganz korrekt. Denn Bernard Liebermann, der Gründer dieses Kabaretts in der Goethe-Stadt Weimar, schreibt, spielt und inszeniert bereits seit seinem sechzehnten Lebensjahr. Zudem war er von 2018 bis 2023 Ensemblemitglied und Hausautor bei dem renommierten Kabarett der „Leipziger Pfeffermühle“. Was inzwischen mit mehreren Preisen honoriert worden ist. Auch Thierry Gelloz, sein Partner im aktuellen Programm „Goethe Zeiten, schlechte Zeiten“, mit dem sie am Wochenende in den Kammerspielen in Meiningen gastierten, ist seit 2018 – nach seinem Musikstudium – der Pianist bei den „Pfeffermüllern“. Von dort kennen sich die beiden – und touren nun gemeinsam mit verschiedenen Programmen als „Weimarer Kabarett“ durch die Lande. Ein kabarettistisches Paar, das sich gesucht und gefunden hat.