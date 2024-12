Derblecken ist auch außerhalb Bayerns sehr beliebt

Das gut dreistündige Derblecken ist nicht nur in Bayern sehr beliebt und genießt für viele Kultstatus. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks haben in diesem Jahr deutschlandweit rund 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Übertragung angeschaut. In Bayern waren es rund 1,8 Millionen, was einem Marktanteil von 43,2 Prozent entsprach.