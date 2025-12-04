 
Kabarett und Musik Passauer Scharfrichterbeil für Musiker Pongratz

Ein Beil als Lohn für einen tollen Auftritt? Na klar - beim Wettstreit im Passauer Scharfrichterhaus. An diesen Künstler ging das Scharfrichterbeil 2025.

Maximilian Pongratz (unten) ist in Bayern unter anderem als Sänger der Band "Kofelgschroa" bekannt. Foto: -/Scharfrichterhaus Passau/dpa

Passau (dpa/lby) - Der Musiker und Sänger Maxi Pongratz hat in diesem Jahr den Wettbewerb um das Passauer Scharfrichterbeil gewonnen. Die Auszeichnung zählt zu den renommiertesten Preisen für Nachwuchs-Kabarettisten im deutschsprachigen Raum. 

Pongratz, aus Oberammergau stammend, wurde vor allem als Sänger der Band "Kofelgschroa" bekannt. Derzeit ist er auf Solo-Tour. Am Mittwochabend überzeugte er die Jury in Passau mit seinem Auftritt und erhielt als Lohn das große Scharfrichterbeil. Das etwas kleinere Beil für Platz zwei gewann AnnPhie Fritz, Platz drei ging nach Angaben des Passauer Scharfrichterhauses an Valter Rado und Tim Schaller als Duo Burloni. 

Das Scharfrichterbeil wird seit 1983 vergeben - erster Preisträger war der damals 18-jährige Hape Kerkeling.