Kabarett und Musik: Passauer Scharfrichterbeil für Musiker Pongratz

Pongratz, aus Oberammergau stammend, wurde vor allem als Sänger der Band "Kofelgschroa" bekannt. Derzeit ist er auf Solo-Tour. Am Mittwochabend überzeugte er die Jury in Passau mit seinem Auftritt und erhielt als Lohn das große Scharfrichterbeil. Das etwas kleinere Beil für Platz zwei gewann AnnPhie Fritz, Platz drei ging nach Angaben des Passauer Scharfrichterhauses an Valter Rado und Tim Schaller als Duo Burloni.