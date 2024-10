München - Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht in den Startlöchern für ihren Neubeginn. Am 11. November soll Eröffnung gefeiert, am 12. November das erste Programm auf der Bühne in Schwabing präsentiert werden. Und vorher - an diesem Dienstag - präsentiert der neue Leiter der Bühne, André Hartmann, im Silbersaal des Deutschen Theaters, was er sich künftig vorstellt mit dem legendären Kabarett-Ort.