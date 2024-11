Kabarett München hat wieder eine Lach- und Schießgesellschaft

Der künstlerische Leiter der Lach- und Schießgesellschaft, André Hartmann, nannte Ude den "Hauptretter" des Hauses. Er eröffnete die Bühne am Montag an einem - wie er sagte - "ganz besonderen Abend" ein paar Minuten nach 19.56 Uhr. Um diese Zeit sollen künftig die Programme auf der Bühne starten, um an das Eröffnungsjahr 1956 zu erinnern.