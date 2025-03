Nichts verkehrt gemacht haben all jene, die am Freitagabend in die Kammerspiele zum Kleinkunstabend mit Thilo Seibel gegangen sind. All jene, die ihn noch nicht kannten, trafen dort auf einen politischen Kabarettisten, der mit Wortakrobatik, Gedankenspielen, mit Sprachkunst, amüsant-unterhaltsamen Parodien und komödiantischen Anleihen sein Publikum zu unterhalten weiß – oder besser gesagt kann. Wer eingangs mit dem Titel des Programms „Ein Wicht am Ende des Tunnels“ möglicherweise nicht allzu viel anzufangen wusste, dem wurde schnell klar, dass dies genau genommen auch gar keine Rolle spielt. Von schwindelerregend schummrig bis taghell gestaltete der veritable Entertainer die Lichtverhältnisse im Tunnel, in dessen Sog er sein Publikum mitnahm. Und nach gut eineinhalb Stunden als musik- und requisitenloser Alleinunterhalter dann auch ganz geordnet wieder herausbegleitete.