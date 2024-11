Nach Dürrezeit an drei Spielorten präsent

Gespielt werden soll parallel weiter auch im Silbersaal des Deutschen Theaters mit 160 Plätzen - bisher Interimsspielstätte - sowie in der Drehleier in Haidhausen. Man wolle damit im gesamten Stadtgebiet präsent sein. "Das ist dringend nötig nach einer langen Dürrezeit, in der wir totgesagt waren", sagte Hartmann. Am aktuellen Ensemble aus Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötgen wolle er nichts ändern, jedoch auch jungen Kabarettisten eine Chance geben. Zudem strebt Hartmann eine Kooperation mit anderen Satire-Ensembles an. Am Dienstag wird bei der ersten Vorstellung der Kabarettist Matthias Deutschmann das Programm bestreiten.