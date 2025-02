Noch denkt der Künstler jedoch nicht an Rente. Auch soll Pelzig seine Hauptfigur bleiben. Barwasser schreibt aktuell an einem neuen Bühnenprogramm, das im Frühling starten soll. "Dafür versuche ich der Frage nachzugehen, was der uns alle überfordernde Weltenwahnsinn mit uns macht", so Barwasser. Für die Antwort recherchiert er nach eigenen Angaben unter anderem in der Hirnforschung, der Menschheitsgeschichte und der Philosophie der Stoiker.