Die „Heute-Show“, kennt (fast) jeder. Aber die Feuerwache in Neuhaus am Rennweg? Sollte man, meint jedenfalls Jonas Greiner. Der zwei Meter und sieben Zentimeter messende Kabarettist aus Lauscha war zwar noch nicht in der Heute-Show, ist aber nun auch nicht gerade eine unbekannte Größe der Slapstick-Szene dieses Landes. Erst kürzlich wurde er mit dem von der Stadt Nürnberg gestifteten Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises ausgezeichnet. Die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung konnte er im Burgtheater der Frankenmetropole entgegennehmen.