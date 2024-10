Kabarett Dudenhöffer: Publikum traut sich nicht mehr zu lachen

Dudenhöffer macht mit 75 noch weiter

Dudenhöffer wir am 13. Oktober 75 Jahre alt. Er steht immer noch gerne auf der Bühne: "Ich mache es, weil es mir Spaß macht." Um die 80 Auftritte habe er im Jahr: Derzeit ist er mit seinem Programm "Mo so Mo so" (Mal so mal so) in Deutschland auf Tour. Darin tritt er erstmals nicht nur in der Rolle des Heinz Beckers auf, sondern spielt auch dessen Frau Hilde Becker. Viele Vorstellungen mit jeweils hunderten Plätzen sind ausverkauft.