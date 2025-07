Kabarett-Bühne Wie geht es weiter mit der Lach- und Schießgesellschaft?

München (dpa/lby) - Die wiedereröffnete Münchner Lach- und Schießgesellschaft will in eine zweite Saison starten. Wie der künstlerische Leiter, André Hartmann, mitteilte, soll es nach der Sommerpause weitergehen - allerdings in "reduzierter Weise". "Ich bin ein bisschen geknickt", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Etwa sechs Termine pro Monat soll es noch geben. "Wir spielen weiter an unseren drei Spielorten - im Schwabinger Original-Haus aber in sehr reduzierter Weise. Das ist eine komplizierte Geschichte."