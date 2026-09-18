Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat am Freitag den K+S-Standort Unterbreizbach besucht. Gemeinsam mit Christian H. Meyer, K+S-Vorstandsvorsitzender, und dem Betriebsrat informierte er sich bei einer Grubenfahrt über die Herausforderungen der Kaliproduktion am Standort und tauschte sich über die Zukunft des Werra-Kalireviers aus, wie K+S-Sprecher Johannes Rützel im Anschluss an das Treffen berichtete.