K-Pop-Band-Animationsfilm: Netflix-Rekordfilm zählt schon mehr als 600 Millionen Abrufe

Berlin - Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" ist seit fast elf Monaten online und wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet 325,1 Millionen Abrufe. In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix aber nur auf die ersten 91 Online-Tage. Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme. Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 46 Wochen zusammen, kommt man inzwischen auf rund 617 Millionen Abrufe.