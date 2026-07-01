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K.-o.-Spiel bei der Fußball-WM Österreich muss gegen Spanien auf Stammspieler verzichten

Für Österreich ist die Partie gegen Spanien eine ganz besondere. Ein Abwehrspieler fällt aus. Das wird auch einen Bundesligisten ärgern.

K.-o.-Spiel bei der Fußball-WM: Österreich muss gegen Spanien auf Stammspieler verzichten
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Phillipp Mwene (r) fällt gegen Spanien aus. (Archivbild) Foto: Reed Hoffmann/AP/dpa

Wien/Inglewood - Österreich muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der 32-Jährige vom FSV Mainz 05 fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus, wie die Österreicher mitteilten. Mwene zählt zum Stammpersonal von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Von den drei Gruppenspielen bei dieser Weltmeisterschaft bestritt er zwei von Beginn an.

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Die Partie gegen Spanien ist für Österreich das erste K.-o.-Spiel bei einer Fußball-WM seit 1954. Die Partie findet am Donnerstag um 12.00 Uhr Ortszeit in Inglewood bei Los Angeles statt (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV).