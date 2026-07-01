K.-o.-Spiel bei der Fußball-WM: Österreich muss gegen Spanien auf Stammspieler verzichten

Wien/Inglewood - Österreich muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der 32-Jährige vom FSV Mainz 05 fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus, wie die Österreicher mitteilten. Mwene zählt zum Stammpersonal von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Von den drei Gruppenspielen bei dieser Weltmeisterschaft bestritt er zwei von Beginn an.