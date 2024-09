Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat CDU-Chef Friedrich Merz seine volle Unterstützung für den Bundestagswahlkampf versprochen. "Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und unterstütze es ausdrücklich", sagte der bayerische Ministerpräsident in Berlin. Die nächste Bundestagswahl findet turnusmäßig in etwa einem Jahr am 28. September 2025 statt.