JVA-Skandal Neue Anklage gegen JVA-Beamte wegen Misshandlungsvorwürfen

Augsburg - Die Staatsanwaltschaft hat wegen der Misshandlungsvorwürfe in der Augsburger Justizvollzugsanstalt (JVA) weitere Beamte wegen Körperverletzungsdelikten und anderer Straftaten angeklagt. Zehn ehemalige Mitglieder der Sicherungsgruppe der JVA werden in der zweiten Anklage beschuldigt, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Bereits im Januar hatte die Behörde Anklage gegen die ehemalige JVA-Leiterin, ihre frühere Stellvertreterin sowie ein weiteres ehemaliges Mitglied der Sicherungsgruppe erhoben.