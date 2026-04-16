JVA-Skandal Neue Anklage gegen JVA-Beamte wegen Misshandlungsvorwürfen

Sicherungsgruppen sind die Spezialkräfte der JVA

Bei den Vorwürfen geht es vornehmlich um das Einsperren von Insassen in die sogenannten besonders gesicherten Hafträume. Diese Sonderzellen, die für aggressive oder suizidgefährdete Häftlinge gedacht sind, sollen zu oft oder zu lange belegt worden sein, auch um Inhaftierte zu schikanieren. Ferner sollen Häftlinge von den Gefängnismitarbeitern körperlich misshandelt worden sein.