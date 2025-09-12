Mindestens 30 Kartons Milch stehen nebeneinander im Regal. Daneben türmen sich die Eierschachteln in die Höhe. Flaschen mit Senf und Ketchup stehen parat. Was aussieht wie ein gut sortierter Supermarkt ist eigentlich ein Lager. „Die Lebensmittelverpackungen sind alle leer. Sie dienen nur zum Üben“, erzählt Michael Dittrich, der Herr über all die Waren ist. Hier – sowie nebenan im Computer-Kabinett – bildet er die Insassen der JVA Goldlauter zu Fachlageristen aus.