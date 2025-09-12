Dass er eines Tages hinter Gefängnismauern landen würde, hat Jörg Bursian zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn wohl nicht vermutet. Denn eigentlich wollte der gebürtige Sömmerdaer Berufsschullehrer werden, erzählt er. Zu DDR-Zeiten machte er sein Abitur und absolvierte gleichzeitig eine Berufsausbildung bei Robotron. Nach dem Wehrdienst wollte er sein großes Ziel, das Unterrichten junger Leute, verfolgen. Doch mit der Wendezeit sei die Frage diskutiert worden, welche Berufsabschlüsse überhaupt anerkannt werden und welche nicht. Für Jörg Bursian führte der Weg in eine Umschulung. Er wurde Elektroinstallateur.