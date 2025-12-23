Ist es das Christkind oder ist es die Justizministerin? Die beiden sind wahrlich schwer auseinanderzuhalten in diesen Tagen. Denn nicht nur die Haarfarbe ist identisch. Auch überreichen beide überall dort, wo sie auftauchen, Geschenke, die die Menschen zum Strahlen bringen. Während das Christkind allerdings erst an Heiligabend alle Hände voll zu tun hat, war Justizministerin Beate Meißner bereits am Montag fleißig. Sie hatte sich zu einem Weihnachtsbesuch in der Justizvollzuganstalt in Goldlauter-Heidersbach angesagt – und kam natürlich nicht mehr leeren Händen.