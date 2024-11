JVA Augsburg-Gablingen Strafverteidiger fordern besseren Schutz von Häftlingen

Augsburg/München (dpa/lby) - Nach Bekanntwerden von Misshandlungsvorwürfen im Gefängnis Augsburg-Gablingen fordern bayerische Strafverteidiger einen besseren Schutz von Häftlingen. "Gefangene haben in diesem Land keine wirksame Lobby. Das muss sich wieder ändern", fordert die Initiative Bayerische Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger in einem Offenen Brief an Justizminister Georg Eisenreich (CSU), über den zunächst die "Augsburger Allgemeine" berichtet hatte. "Die Macht, die die Vollzugsbediensteten in einer Justizvollzugsanstalt über das tägliche Leben der Gefangenen haben, kennt keine Grenzen", heißt es in dem Schreiben.