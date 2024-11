Putzke sowie seine Kollegen Thomas Krimmel und Alexander Stevens erklärten, dass in Gablingen und in anderen Haftanstalten viele Insassen seien, die Drogenprobleme hätten oder psychisch krank seien. Diese Gefangenen gehörten eigentlich in Bezirkskrankenhäuser und nicht in eine JVA. Die Kliniken hätten aber keine Kapazitäten und könnten nicht alle aufnehmen. Das Justizministerium kenne das Problem und unternehme nichts. Die Justizbeschäftigten vor Ort müssten dann mit diesen Menschen umgehen.