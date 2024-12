Augsburg (dpa/lby) - In der umstrittenen Justizvollzugsanstalt Gablingen bei Augsburg sollen Häftlinge nach einem Medienbericht teils mehr als drei Wochen am Stück in den sogenannten besonders gesicherten Hafträumen eingesperrt gewesen sein. Das geht aus der Antwort des bayerischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor, wie die "Augsburger Allgemeine" (Donnerstag) berichtet.