Am 30. Dezember feierte Justus Strelow seinen 29. Geburtstag im kleinen Kreis, und auch die Feiertage verbrachte der Top-Biathlet aus Erfurt „ganz entspannt“, wie er erklärt. Inmitten der Feiertagsruhe sorgte der Schnellschütze bei der World Team Challenge auf Schalke mit dem Triumph im Verbund mit Janina Hettich-Walz für gehörig Jubel und Trubel. Nun blickt er mit Vorfreude und Respekt auf das Heimspiel in Oberhof und seine erste Olympia-Teilnahme.