Die Biographie von Justus Mörstedt klingt ein bisschen, als hätte sie sich jemand ausgedacht. Insbesondere dann, wenn man sie mit anderen Leuten seines Jahrgangs vergleicht: Justus Mörstedt ist nicht nur Weltmeister und mehrfacher Medaillengewinner bei den World Games im Flossenschwimmen, er hält sogar einen Weltrekord. Außerdem ist Justus Mörstedt Student der Medizin an der Leipziger Uni und möchte im kommenden Jahr sein zweites Staatsexamen ablegen. Noch dazu ist er verheiratet, hat eine Familie gegründet und ist in diesem Jahr Papa geworden. All das im zarten Alter von 24 Jahren!