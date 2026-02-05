Justizvollzugsanstalt Sächsischer Landtag mit Debatte über Pannen-JVA in Zwickau

Dresden - Der von Pannen begleitete Bau der gemeinsamen Haftanstalt von Sachsen und Thüringen in Zwickau-Marienthal soll 2027 weitergehen. Das kündigte der sächsische Finanzminister Christian Piwarz (CDU) im Landtag in Dresden an. Der Bau ruht seit Frühjahr 2024 und geriet auch durch eine Kostenexplosion in die Schlagzeilen. Ursprünglich sollte er schon 2019 fertig sein und 150 Millionen Euro kosten. Inzwischen wird mit 500 Millionen Euro kalkuliert. Anfang 2030 soll die Justizvollzugsanstalt (JVA) bezugsfähig sein.