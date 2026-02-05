Justizvollzugsanstalt Sächsischer Landtag mit Debatte über Pannen-JVA in Zwickau

Sachsen klagt gegen früheren Generalplaner

Der Minister verwies unter anderem auf die Corona-Pandemie, auf den Krieg in der Ukraine, auf Lieferengpässe und eine Verteuerung der Energie- und Materialkosten. Zugleich habe man mehr als 250 Mängel festgestellt. Sachsen klage gegen den früheren Generalplaner, wobei es zunächst um die Rückforderung von Honorar aus Abschlagszahlungen gehe. Im Verfahren am Landgericht München solle bis Ende dieses Jahres ein Gutachten vorliegen. Der Zuschlag für weitere Bauleistungen werde im Frühjahr 2027 erteilt.