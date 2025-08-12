Justizvollzugsanstalt Nach Tod eines Jugendlichen in JVA ist Betroffenheit groß

Die Linke forderte "tiefgreifende Reformen im saarländischen Justizvollzug". Neben einer unabhängigen Aufarbeitung seien eine bessere Suizidprävention, psychische Betreuung und eine grundsätzliche Reform der Haftbedingungen nötig – besonders für jugendliche Gefangene. Im Saarland gibt es eine SPD-Alleinregierung.

Was tun Haftanstalten, um Suizide zu verhindern?

Zur Prävention sei das allgemeine Vollzugspersonal ebenso geschult wie Sozialarbeiter und Psychologen, sagte der Vorsitzendes vom Bund Saarländischer Justizvollzugsbediensteter (BSJ), Sascha Klein. Wenn es "nur das kleinste Anzeichen" gebe, dass sich ein Gefangener umbringen wolle, würden besondere Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu zähle auch eine 24-Stunden-Überwachung mit einer Kamera im Haftraum.

Zu den besonderen Maßnahmen könne auch gehören, dass dem Gefangenen alle gefährlichen Gegenstände entzogen würden. Er bekomme dann Besteck aus Plastik oder Holz und keine normalen Teller. Gürtel und Schnürsenkel würden ihm auch weggenommen, sagte Klein. Es gebe in diesen Fällen dann auch Unterwäsche aus Papier.