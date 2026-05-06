Justizvollzugsanstalt Amberg: 23-Jähriger greift Mithäftling mit Brotzeitmesser an

Amberg (dpa/lby) - Mit einem Brotzeitmesser soll ein Häftling in der Justizvollzugsanstalt Amberg einen anderen Insassen angegriffen haben. Gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach hatte es am Freitag einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Der 23-Jährige habe daraufhin den 29-Jährigen mit einem Brotzeitmesser angegriffen und ihm Schnittverletzungen zugefügt.