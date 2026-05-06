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  4. 23-Jähriger greift Mithäftling mit Brotzeitmesser an

Justizvollzugsanstalt Amberg 23-Jähriger greift Mithäftling mit Brotzeitmesser an

Ein Streit zwischen zwei Häftlingen eskaliert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Was ist passiert?

Justizvollzugsanstalt Amberg: 23-Jähriger greift Mithäftling mit Brotzeitmesser an
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Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Amberg (dpa/lby) - Mit einem Brotzeitmesser soll ein Häftling in der Justizvollzugsanstalt Amberg einen anderen Insassen angegriffen haben. Gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach hatte es am Freitag einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Der 23-Jährige habe daraufhin den 29-Jährigen mit einem Brotzeitmesser angegriffen und ihm Schnittverletzungen zugefügt. 

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Mithäftlinge entwaffneten den Tatverdächtigen und verhinderten so weitere Angriffe, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte sei in der Justizvollzugsanstalt medizinisch versorgt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die beiden Männer seien räumlich getrennt worden, hieß es.