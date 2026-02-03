Justizvollzugsanstalt AfD will Klarheit über Justizvollzugsanstalt in Zwickau

Dresden - Die AfD im Sächsischen Landtag verlangt Klarheit über den Bau des gemeinsamen Gefängnisses von Sachsen und Thüringen in Zwickau. 2014 hatten beide Freistaaten beschlossen, eine Justizvollzugsanstalt mit bis zu 820 Haftplätzen zu errichten. 2019 sollten dort die ersten Häftlinge untergebracht werden. Jetzt wird mit einer Inbetriebnahme frühestens 2030 gerechnet. Auch die Baukosten sind explodiert. Anfangs wurden 150 Millionen Euro kalkuliert, jetzt ist man bei bis zu 500 Millionen Euro angelangt.