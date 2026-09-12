Justizvollzug Viel Andrang beim "Tag der offenen Tür" in der JVA Dresden

Dresden (dpa/sn) - Wissensvermittlung hinter Gittern: Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden hat bei ihrem "Tag der offenen Tür" am Samstag große Resonanz gespürt. Etwa 270 Besucher erhielten die Gelegenheit, das Leben der Gefangenen und die Arbeit der Bediensteten kennenzulernen, sagte JVA-Sprecherin Anja Rücker der Deutschen Presse-Agentur. Weit mehr hatten sich zu der alle zwei Jahren angebotenen Veranstaltung angemeldet - allerdings ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen nur ein limitierter Zutritt möglich.