Wellingborough - Eine Gefängniswärterin ist in Großbritannien wegen ihrer Beziehung zu einem Insassen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die 29-Jährige soll mit dem Mann innerhalb von fünf Monaten mehr als 4.400 Textnachrichten ausgetauscht und telefoniert haben, wie die Polizei in der Grafschaft Northamptonshire mitteilte. Sie habe auch eingeräumt, ihn in mindestens einem Fall geküsst zu haben.